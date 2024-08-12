العالم اليوم - الفساد يضرب أوكرانيا.. توقيف نائب وزير الطاقة بتهمة الرشوة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 03:29 مساءً - أودع نائب وزير الطاقة الأوكراني الحبس الاحتياطي بتهمة تلقي رشوة قدرها نصف مليون دولار، بحسب ما أعلن محققون الاثنين، في فضيحة فساد جديدة تطاول مسؤولا في الدولة.

تعهدت أوكرانيا التي شهدت فضائح فساد كبيرة منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، تكثيف مكافحة الفساد في إطار مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية في بيان الاثنين "اعتقال نائب وزير الطاقة في كييف بتهمة تلقي رشوة قيمتها نصف مليون دولار"، مشيدة بأنها "كشفت مخطط فساد على نطاق واسع".

وأشار المحققون إلى أن المشتبه به الذي قالت وسائل إعلام إنه أولكسندر خيلو، طلب رشاوى من مدراء شركات تعدين في غرب أوكرانيا كانوا يرغبون بنقل المعدات المستخدمة في المناجم القريبة من خط الجبهة.

وتم توقيف المسؤول وشركائه الثلاثة المشتبه بهم "متلبسين" ويواجهون عقوبة "السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا ومصادرة ممتلكاتهم"، بحسب بيان أصدره جهاز الأمن الأوكراني.

وبعيد نشر هذا البيان، أعلنت الحكومة الأوكرانية إقالة خيلو من منصبه، بدون الإشارة إلى الاتهامات الموجهة إليه.

وظهرت عدّة قضايا فساد في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022، خصوصاً داخل وزارة الدفاع، مما أدى إلى إقالة وتوقيف مسؤولين كبار.

ومطلع مايو، قدّم وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي استقالته، وسُجن بعد اتهامه بالاستيلاء على أراضٍ مملوكة للدولة.

وتُعدّ مكافحة الفساد المستشري في أوكرانيا، أحد الشروط الرئيسية المفروضة عليها في إطار طلبها الحصول على عضويّة الاتّحاد الأوروبي.