العالم اليوم - 24 مليار دولار إيرادات 6 شركات تابعة لـ أدنوك في النصف الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 04:27 مساءً - ويعزز الأداء القوي أساس النمو المستدام للشركات الست في سعيها المستمر لتنفيذ استراتيجياتها ومتابعة مبادرات متعددة الأوجه لتحقيق نمو مربح وعوائد جذابة للمساهمين.

أدنوك للتوزيع

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، سجلت أدنوك للتوزيع، الشركة العاملة في قطاع الوقود ومتاجر التجزئة، زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني من عام 2024، بنسبة 15 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 979 مليون درهم، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 12.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 623 مليون درهم، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.8 مليار درهم.

وحقّقت أدنوك للتوزيع زيادة في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء في النصف الأول من عام 2024 بنسبة 16.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار درهم، في حين ارتفع صافي الأرباح العائدة إلى المساهمين بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.2 مليار درهم، وارتفعت الإيرادات عن فترة الستة أشهر زيادة بنسبة 8.7 بالمئة لتصل إلى 17.5 مليار درهم.

وتتوقع الشركة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 تبلغ 1.285 مليار درهم على المساهمين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقاً لتقدير مجلس الإدارة.

واستناداً إلى توقعاتها المستقبلية القوية لعام 2024 وما بعده، تمضي "أدنوك للتوزيع" قدماً في استراتيجيتها الخمسية الجديدة للنمو والتي تركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق القيمة.

وتعمل الشركة على أكثر من 20 مشروعاً مبتكراً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعاونت مع شركات رائدة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم لتطبيق حلول تكنولوجية متقدمة للحفاظ على مكانة الشركة الرائدة في القطاع.

أدنوك للحفر

حققت "أدنوك للحفر" نتائج مالية قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024 مدفوعة بالتوسع في العمليات في جميع القطاعات بما في ذلك قطاع خدمات حقول النفط.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الثاني والنصف الأول من العام لتصل إلى 3.3 مليار درهم وأكثر من 6.6 مليون درهم، بزيادة بنسبة 29 بالمئة و26 بالمئة على أساس سنوي على التوالي.

وتُرجمت العائدات القوية التي حققتها الشركة إلى أرباح قياسية قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء في كل من الربع الثاني والنصف الأول، حيث ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والاطفاء في الربع الثاني على أساس سنوي بنسبة 37 بالمئة لتصل إلى 1.7 مليار درهم وبنسبة 34 بالمئة لتصل إلى 3.3 مليار درهم على التوالي.

كما ارتفع صافي الربح لهذا الربع بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح للنصف الأول 2.1 مليار درهم، بزيادة 28 بالمئة على أساس سنوي.

واعتمد مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.4 مليار درهم، بزيادة تبلغ نسبتها أكثر من 10 بالمئة على أساس سنوي بموجب سياسة توزيع الأرباح المحسنة التصاعدية الجديدة أي ما يعادل 9.0468 فلساً للسهم الواحد.

وعلى ضوء النتائج الاستثنائية للنصف الأول من العام، رفعت أدنوك للحفر توقعاتها للسنة المالية 2024 وتوجيهاتها متوسطة المدى، وستواصل الشركة تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية وأهدافها للنمو.

وحصلت الشركة على عقد ضخم بقيمة 6.2 مليار درهم لاستكشاف مصادر الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات، إضافة إلى عقد بقيمة 2.7 مليار درهم لتوفير وتشغيل ثلاث حفارات جزر جديدة، مما سيرفع إجمالي عدد الحفارات في أسطول الشركة إلى 148 حفارة تقريباً بحلول عام 2026.

وأعلنت شركة Enersol، المشروع المشترك بين أدنوك للحفر وألفا ظبي، عن عدد من الاستثمارات، وتمتلك أدنوك للحفر مكانة رائدة تمكنها من الاستفادة من عمليات استحواذ شركة Enersol في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والتقنيات المتقدمة.

أدنوك للغاز

أعلنت "أدنوك للغاز" عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024 محققةً صافي دخل معدل بلغ 4.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 21 بالمئة على أساس سنوي متجاوزة توقعات السوق.

وسجلت إيرادات الشركة في الربع الثاني زيادة قدرها 13 بالمئة على أساس سنوي وبلغت 22.3 مليار درهم، فيما سجلت الشركة تحسناً ملحوظاً في نمو أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك ليصل إلى 7.7 مليار درهم بزيادة قدرها 18 بالمئة على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من عام 2024، بلغت إيرادات الشركة 44.4 مليار درهم، في حين سجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 15.3 مليار درهم وصافي دخل قدره 8.7 مليار درهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح مرحلية أولية نقدية بقيمة 6.3 مليار درهم حيث تعادل الأرباح المرحلية المعتمدة 8.164 فلس للسهم الواحد.

وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح إجمالية تبلغ 12.5 مليار درهم للعام 2024 بأكمله.

وتواصل "أدنوك للغاز" إحراز تقدم كبير من خلال محفظة مشاريعها الاستراتيجية والتنموية لخمس سنوات (2023 إلى 2027) بقيمة 48.5 مليار درهم، وأعلنت الشركة عن نقل ملكية مشروع توسعة خط أنابيب الغاز (استدامة) الذي تبلغ تكلفته 8.8 مليار درهم إلى أدنوك، مما ساهم بشكل أساسي في تعزيز كفاءة النفقات الرأسمالية لشركة أدنوك للغاز، وستواصل إدارة وتشغيل المشروع، مما يتيح لها الوصول إلى عملاء جدد في الإمارات الشمالية.

كما أعلنت الشركة مؤخرا عن قرار الاستثمار النهائي لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال، وكشفت عن ترسية عقد للهندسة والمشتريات والبناء وعن مشاركة عدد من شركات الطاقة الدولية كشركاء في المشروع بحصص أقلية.

وتتولى "أدنوك للغاز" إدارة التصميمات والبناء الخاصة بالمشروع، وأكدت من جديد عزمها على أن تصبح شريكاً ومشغلاً لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال الاستحواذ على حصة أدنوك.

أدنوك للإمداد والخدمات

وأعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة، عن نتائج مالية قوية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024، وسجلت ارتفاعاً على مستوى الإيرادات في الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 42 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار درهم، مع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي لتصل الى 1.1 مليار درهم.

وارتفع صافي الأرباح في الربع الثاني من العام بنسبة 28 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 764 مليون درهم.

وسجلت الشركة في النصف الأول من عام 2024 صافي أرباح بلغ 1.5 مليار درهم بزيادة قدرها 31 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023، كما بلغت إيرادات الشركة 6.4 مليار درهم في الفترة نفسها، بزيادة بنسبة 42 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 42 بالمئة لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل للشركة عبر جميع قطاعات الأعمال.

وحافظت الشركة على سياسة توزيعات الأرباح مع توقع إجمالي أرباح مستحقة الدفع لعام 2024 بقيمة 1.1 مليار درهم (زيادة بنسبة 5 بالمئة عن الأرباح السنوية لعام 2023)، حيث سيتم دفع 50 بالمئة منها للنصف الأول من عام 2024 في الربع الأخير من العام نفسه، رهناً بالموافقات.

وبعد أدائها القوي للربع الأول والثاني من العام، عدلت الشركة بشكل تصاعدي نمو الإيرادات السنوية لعام 2024، وتواصل الشركة تسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو النوعي، حيث تهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات قيمة تراكمية تزيد عن 18.3 مليار درهم بحلول نهاية عام 2028.

وخلال الربع الثاني، وافقت الشركة على الاستحواذ على "نافيغ 8"، شركة التشغيل والإدارة الدولية لمجمعات الشحن التجارية، ومنحت "أدنوك للإمداد والخدمات" كذلك عقوداً لبناء ناقلات جديدة بقيمة تصل إلى 9.2 مليار درهم، في حين وقعت "إيه دبليو للملاحة"، مشروعها الاستراتيجي المشترك، عقوداً بقيمة 7 مليارات درهم لبناء ناقلات جديدة.

بروج

واصلت "بروج" مسيرة نموها المتسارع من خلال تفوقها في أدائها متجاوزة تقديرات المحللين حيث سجلت زيادة بنسبة 33 بالمئة على أساس سنوي في صافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2024 لتصل إلى 1.1 مليار درهم بفضل ارتفاع المبيعات وتحقيق كفاءة في التكلفة، كما سجلت الشركة أعلى حجم إنتاج لها على الإطلاق.

وارتفعت أرباح الشركة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار درهم في الربع الثاني، مدعومة بزيادة بنسبة 6 بالمئة في الإيرادات التي بلغت 5.5 مليار درهم.

وحققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 2.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 35 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار درهم مع تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليار درهم وتنوي الشركة الحفاظ على التزامها بتوزيع أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم في عام 2024، بمعدل 15.88 فلس للسهم الواحد وتوزيع أرباح مؤقتة قدرها 7.94 فلس للسهم ويخضع ذلك للحصول على موافقة المساهمون.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع "بروج" أن تحافظ مستويات الإنتاج القوية وحجم المبيعات على زخم إيجابي، حيث تهدف الشركة إلى دفع عجلة النمو المتسارع من خلال زيادة القدرة الإنتاجية داخل الإمارات وعالمياً وتعزيز الإنتاجية والتركيز على قطاعات العملاء عالية القيمة من خلال التخطيط لإنشاء مصنع جديد متخصص لإنتاج البولي أوليفين في الصين ومشروع منشأة "بروج 4" الضخمة والتي ستساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 28 بالمئة، حيث استكملت الشركة أكثر من 70 بالمئة من الأعمال الإنشائية للمشروع.

وتعتبر استراتيجية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا ركائز أساسية في تحقيق طموحات النمو المستقبليةلشركة "بروج" والتي من المتوقع أن تقدم قيمة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع تشمل عدة مجالات من بينها الصحة والسلامة والمبيعات والاستدامة وتطوير المنتجات المبتكرة.

فيرتيغلوب

أعلنت "فيرتيغلوب"، الشراكة الاستراتيجية بين "أدنوك" وشركة "أو سي آي جلوبال" وأكبر مصدر بحري في العالم لليوريا والأمونيا معاً، وأكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرائدة في مجال إنتاج الأمونيا المستدامة، عن إيراداتها للربع الثاني من عام 2024 بقيمة 1.8 مليار درهم والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 571 مليون درهم مع صافي ربح معدل عائد إلى المساهمين قدره 55 مليون درهم.

كما أعلنت الشركة إيرادات النصف الأول من عام 2024، والتي بلغت 3.8 مليار درهم، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1.4 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح المعدل 493.6 مليون درهم.

وتعتزم الشركة دفع توزيعات أرباح عن النصف الأول من عام 2024، في أكتوبر 2024 ويخضع ذلك لموافقة مجلس الإدارة في سبتمبر.

وتستمر "فيرتيغلوب" في التركيز على مشاريع النمو ذات القيمة المضافة ويشمل ذلك اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع "تعزيز" للأمونيا منخفضة الكربون بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً (تمتلك فيه "فيرتيغلوب" نسبة 30 بالمئة).

وفازت الشركة بعقد لتوريد الأمونيا المنتجة بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة للاتحاد الأوروبي ضمن مزاد مؤسسة H2Global الأول من نوعه.

وبموجب هذا العقد، ستقوم "فيرتيغلوب" بتوريد الأمونيا المتجددة من مصر، بقيمة تصل إلى حوالي 1.6 مليار درهم حتى عام 2033، وبسعر قدره 4,010 درهم للطن، بالإضافة إلى ذلك، تستمر "فيرتيغلوب" في تنفيذ خطة تحسين التصنيع والتي من المتوقع أن تحقق مالا يقل عن 367 مليون درهم من الأرباح السنوية الإضافية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2025 مقارنة بعام 2023.