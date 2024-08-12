العالم اليوم - البنك السعودي الفرنسي يعتزم إصدار صكوك جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 12 أغسطس 2024 06:24 مساءً - أعلن البنك السعودي الفرنسي الاثنين عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي وطرحها طرحا خاصا داخل السعودية.

وقال في بيان للبورصة السعودية إن عددها وقيمتها سيتحددان "وفقا لظروف السوق"، وأن الغرض منها هو تقوية قاعدة رأسمال البنك.

وأضاف أن هذه الصكوك ستكون بموجب برنامج إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة ثمانية مليارات ريال (حوالي 2.131 مليار دولار) بناء على قرار مجلس الإدارة في يناير الماضي.

وعين البنك شركة السعودي الفرنسي كابيتال مديرا منفردا لسجل الاكتتاب ومنسقا ومديرا رئيسيا للطرح الخاص المحتمل.