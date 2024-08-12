نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعا لتقييم الوضع على مختلف الجبهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الاثنين جلسة تقييم للوضع وللمصادقة على الخطط في مختلف الجبهات.

وشارك في الاجتماع نائب رئيس الأركان ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية ورئيس هيئة العمليات وقائد المنطقة الشمالية وقائد سلاح الجو وقائد الجبهة الداخلية وقادة آخرون من منتدى هيئة الأركان العامة.

وشدد رئيس الأركان على مواصلة تطوير الجاهزية العسكرية ومواصلة العمليات الميدانية هجوميا ودفاعيا.



وزار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ليل أمس الأحد، موقع عملية إطلاق النار في منطقة غور الأردن والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخر بجروح متوسطة.

وأجرى هاليفي تقييما للوضع وتحقيقا أوليا في الموقع مع قائد المنطقة الوسطى، وقائد لواء الأغوار، وممثلي المجلس المحلي، والشاباك، والشرطة وضباط آخرين، مؤكدا مواصلة "مكافحة الإرهاب".

وفي هذا الصدد قال هاليفي إن "مهمتنا هي القبض على هؤلاء الإرهابيين والوصول إليهم قبل تنفيذ العمليات الارهابية، لم ننجح هنا