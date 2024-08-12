أوكرانيا تسيطر على أراضٍ روسية

أوكرانيا تسيطر على أراضٍ روسيةأعلنت أوكرانيا، الاثنين، سيطرتها على ألف كيلومتر مربع من الأراضي الروسية في منطقة كورسك الحدودية، حيث ما زالت قواتها في حالة هجوم بعد أسبوع تقريباً من توغلها فيها.

وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي خلال اجتماع مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي: «نواصل تنفيذ عمليات هجومية في منطقة كورسك. في الوقت الحالي، نسيطر على نحو 1000 كيلومتر مربع من أراضي روسيا».

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم إن أوكرانيا تحاول تقويض استقرار روسيا بتوغلها في منطقة بجنوب البلاد لكنها لن تنجح. وإن كييف “تحاول “بمساعدة أسيادها الغربيين” تحسين موقفها قبل محادثات محتملة.

وأضاف في اجتماع بثه التلفزيون مع مسؤولين كبار وحكام محليين “الخسائر التي تتكبدها القوات المسلحة الأوكرانية تتزايد بشدة، بما في ذلك أغلب الوحدات الجاهزة للقتال… وحدات ينقلها العدو لحدودنا”.

وتابع قائلا “العدو سيتلقى دون شك ردا مناسبا وكل الأهداف التي نحن بصددها ستتحقق بالتأكيد”.

إلى ذلك، أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية بالوكالة أليكسي سميرنوف، الاثنين، أن نحو 121 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة الحدودية مع أوكرانيا بسبب التوغل المسلح لقوات كييف فيها.

وقال سميرنوف خلال اجتماع ترأسه الرئيس فلاديمير بوتين ونقل التلفزيون وقائعه حتى اليوم، غادر 121 ألف شخص أو تم إجلاؤهم من كورسك.