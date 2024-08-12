نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التونسي قيس سعيد ينهي مهام مديرة ديوان رئيس الحكومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام 3 مسؤولين برئاسة الحكومة من ضمنهم مديرة ديوان رئيس الوزراء.

وتضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الاثنين 11 أغسطس 2024 الأمر عدد 452 لسنة 2024 المؤرخ في 9 أغسطس والقاضي بإنهاء مهام مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي.

وتضمن العدد أيضا أمرين آخرين (453 و454) يقضيان بإنهاء مهام المستشار لدى رئيس الحكومة حاتم القفصي، ومستشار القانون والتشريع للحكومة ملوح عمار.

وصدرت هذه القرارات في إطار التغييرات الحكومية التي أعقبت تعيين كمال مدوري رئيسا جديدا للحكومة خلفا لأحمد الحشاني.

جدير بالذكر أن سامية الشرفي وبصفتها مستشارة لرئيس الحكومة، تعهدت بالقطاع المتعلق برأس المال البشري قبل أن تكون مسؤولة عن القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى الملفات التي عالجتها مع المنظمات الدولية ذات الصبغة المالية والاجتماعية