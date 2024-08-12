نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة بريطانية: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة خلال هجومها على مقاطعة كورسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في هجومها على مقاطعة كورسك وتم نشر الكثير من سيارات الإسعاف الأوكرانية قرب الحدود في مقاطعة سومي.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مراسلها الذي يصف الهجوم على المقاطعة الروسية: "الأوكرانيون يتكبدون الخسائر. والعديد من سيارات الإسعاف ومدرعات الإجلاء الطبي (الأوكرانية) تتجه من وإلى خط المواجهة".

أكدت الصحيفة أنه تم القضاء على عدد من العسكريين الأوكرانيين بضربات "فاب-500"، ولكنها لم تكشف عن موقع الضربات.

و "فاب – 500" قنابل مجنحة تحمل 500 كغ من المتفجرات، تصل إلى هدفها بواسطة منظومة "غلوناس" الروسية لتحديد المواقع ما يميز دقتها، وتحدث ضررا فادحا بتحصينات العدو فوق وتحت الأرضية.

وكانت مجموعة من الجيش الأوكراني قد حاولت، صباح يوم 6 أغسطس الماضي، الاستيلاء على جزء من أراضي سودجا بمنطقة كورسك، وكما أبلغ رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد أوقف الجيش الروسي تقدمهم، وأكد أن العملية ستنتهي بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية، منذ بدء الأعمال العدائية في هذا الاتجاه خسرت ما يصل إلى 1600 عسكريا و32 دبابة و23 مدرعة لنقل الجنود و17 مركبة مشاة قتالية و136 مركبة قتالية مدرعة