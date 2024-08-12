العالم اليوم - زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا

انتم الان تتابعون خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب كاليفورنيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) إن زلزالا بقوة 5.04 درجة ضرب جنوب كاليفورنيا يوم الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأفاد السكان في أنحاء منطقة لوس أنجلوس بأنهم شعروا بالهزة بقوة.

يأتي زلزال الاثنين بعد أقل من أسبوع من زلزال بقوة 5.2 درجات ضرب جنوب كاليفورنيا وشعر به سكان لوس أنجلوس أيضا على نطاق واسع. ولم يتسبب هذا الزلزال في وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من غير المتوقع حدوث تسونامي.

وكان مركز زلزال يوم الاثنين بالقرب من حي هايلاند بارك في لوس أنجلوس.