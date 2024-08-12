العالم اليوم - زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:24 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة منطقة سوريا والأردن مساء الاثنين، على ما نقلت رويترز عن المركز الألماني لعلوم الأرض.

قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، مساء الاثنين، إن زلزالا بقوة نحو 4.8 درجة ضرب منطقة الأردن وسوريا.

وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الهزة الأرضية شعر بها سكان عدة محافظات سورية.

وفي لبنان، أفادت وسائل إعلام محلية خروج سكان طرابلس عكار والضنية الى الشارع خشية انهيارات نتيجة الهزات الارتدادية.