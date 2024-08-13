العالم اليوم - الدولار يستقر ترقبا لمجموعة من البيانات الاقتصادية

انتم الان تتابعون خبر الدولار يستقر ترقبا لمجموعة من البيانات الاقتصادية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - استقر الدولار في التعاملات المبكرة الثلاثاء، في ظل ترقب المتعاملين صدور بيانات اقتصادية أميركية لتقيم تأثيرها على احتمالات خفض أسعار الفائدة أكبر من المتوقع، في حين ساعد ارتفاع الأسهم اليابانية في وقف خسائر التخارج من صفقات فروق أسعار الفائدة للين.

وصعد الدولار بنسبة 0.33 بالمئة إلى 147.72 ين، بعد أن لامس لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوع عند 148.23 الليلة الماضية قبل موجة من جني الأرباح.

وقالت مصادر حكومية لرويترز إن البرلمان الياباني يخطط لعقد جلسة خاصة في 23 أغسطس لمناقشة قرار البنك المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.

واستقر اليورو عند 1.0938 دولار، بعد أن ارتفع بشكل طفيف الليلة الماضية واقترب من 1.0944 دولار و1.0963 دولار.

وجرى تداول الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته عند 1.2778 دولار، في حين استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 103.13.

وتسبق بيانات أسعار المنتجين التي ستصدر في وقت لاحق تقرير التضخم الرئيسي المقرر صدوره غدا الأربعاء، وقد تحرك البيانات الأسواق لأنها تصب في مقياس الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وتترقب الأسواق أيضا بيانات أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة لشهر يوليو، والتي قد يكون لها تأثير ملموس على ما إذا كان المركزي الأميركي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6597 دولار أميركي، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة إلى 0.6036 دولار أميركي.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء ارتفاع الأجور في أستراليا بأبطأ وتيرة في عام في الربع المنتهي في يونيو، وهو ما يقل عن التوقعات، في حين يشير الارتفاع الضعيف في أجور القطاع الخاص إلى أن سوق العمل تتجه إلى التباطؤ.