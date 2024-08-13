العالم اليوم - ارتفاع أرباح صناعات قطر 12% في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أرباح صناعات قطر 12% في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 12:24 مساءً - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر، في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 12 بالمئة إلى حوالي 2.3 مليار ريال (نحو 632 مليون دولار)، على الرغم من تراجع إيراداتها نزول أسعار بيع منتجاتها وانخفاض أحجام المبيعات.

وانخفضت الإيرادات بنسبة 7 بالمئة في النصف الأول إلى 8.3 مليار ريال، في ظل الضغوط المتعلقة بتراجع الطلب والصراعات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل التوريد.

وقالت الشركة التي تتبعها عدة شركات تعمل في قطاعات البتروكيماويات والحديد والصلب والأسمدة، إن متوسط أسعار منتجاتها انخفض في النصف الأول بنسبة 5 بالمئة، كما انخفضت أحجام المبيعات بنسبة 2 بالمئة، وهو ما أرجعته الشركة إلى "ضعف الطلب الناجم عن استمرار التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي، واختناقات الإمداد في ظل الإضطرابات الإقليمية، والوقت اللازم لوصول الشحنات في بعض القطاعات".

وفي المقابل انخفضت تكاليف التشغيل في الشركة بنسبة 11 بالمئة في النصف الأول مع انخفاض تكاليف المواد الأولية المتعلقة بالأسعار وحركة المخزون المواتية.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.31 ريال للسهم الواحد.