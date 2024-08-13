العالم اليوم - تراجع معنويات المستثمرين الألمان في أغسطس

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 02:19 مساءً - قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو)، الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في أغسطس لتسجل أكبر انخفاض لها في عامين.

وهبط مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 19.2 نقطة من 41.8 نقطة في يوليو. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن يسجل 32 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني تنهار".

وذكر فامباخ أن التوقعات الاقتصادية لا تزال متأثرة بمستوى عال من الضبابية بسبب غموض السياسة النقدية وبيانات الأعمال الأميركية التي جاءت مخيبة للتوقعات وتنامي المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع أيضا مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا إلى -77.3 نقطة من -68.9 نقطة في الشهر السابق.