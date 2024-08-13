النواب الليبي يصوت بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة "الدبيبة" واعتبار الحكومة الليبية برئاسة "أسامة حماد" هي الحكومة الشرعية

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أحمد جودة - القاهرة - صوت ‏مجلس النواب الليبي، بالموافقة على إنهاء ولاية حكومة "الدبيبة" واعتبار الحكومة الليبية برئاسة "أسامة حماد" هي الحكومة الشرعية.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي ‏عقيلة صالح، إن العاصمة الليبية طرابلس وقعت تحت سيطرة عصابات مسلحة أعلنت وجودها بعد انتخابات مجلس النواب.

وأضاف ‏رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: “نسعى في مجلس النواب لتحقيق سلطة واحدة قادرة على السيطرة والعدالة بين الشعب”.