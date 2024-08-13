إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مقاطعات أوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 07:32 مساءً - أعلنت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم الثلاثاء حالة التأهب الجوي في 5 مناطق أوكرانية.



وفقا للخريطة الإلكترونية للوزارة، فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي في مناطق سومي وخاركوف وبولتافا وتشرنيغوف ودنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن التحذير من الغارة الجوية انطلق في منطقة سومي قرابة الساعة 15:45 (بالتزامن مع توقيت موسكو".

وفيما انطلقت في منطقة خاركوف نحو الساعة 16:53، تلتها مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وتشرنيغوف.

الجدير ذكره أن القوات المسلحة الروسية بدأت في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في أكتوبر 2022، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي بحسب السلطات الروسية، خططت له أجهزة المخابرات الأوكرانية.