نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس النواب الليبي يقرر وقف العمل باتفاق جنيف السياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس النواب الليبي، مساء يوم الثلاثاء، وقف العمل باتفاق جنيف السياسي.

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب الليبي لصالح سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وإعادة صفة القائد الأعلى للجيش الليبي لرئاسته.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في بيان إن "مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية يوم الثلاثاء بالإجماع على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي جاءت بالمرحلة التمهيدية".

وبتصويته اليوم اعتبر مجلس النواب وفق بليحق أن "حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى اختيار حكومة موحدة".

وفي ذات الجلسة ووفق بليحق، اعتبر مجلس النواب أن "القائد الأعلى للجيش هو رئيس مجلس النواب كما جاء بالإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب بالخصوص