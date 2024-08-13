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العالم اليوم - إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:26 مساءً - قالت وكالة مهر للأنباء اليوم الثلاثاء، إن إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد مع ترقب المنطقة هجوما هددت به طهران إسرائيل انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية الشهر الماضي. 

تأتي تدريبات إيران العسكرية في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤولين الإيرانيين كبار قولهم إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران، إن بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.
وارتفع منسوب التوتر في الآونة الأخيرة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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