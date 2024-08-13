العالم اليوم - إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد

انتم الان تتابعون خبر إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 08:26 مساءً - قالت وكالة مهر للأنباء اليوم الثلاثاء، إن إيران تجري تدريبات عسكرية في شمال البلاد مع ترقب المنطقة هجوما هددت به طهران إسرائيل انتقاما لاغتيال إسماعيل هنية.

واغتالت إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية الشهر الماضي.

تأتي تدريبات إيران العسكرية في وقت نقلت فيه وكالة رويترز عن مسؤولين الإيرانيين كبار قولهم إن السبيل الوحيد الذي قد يرجئ رد إيران مباشرة على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني كبير في إيران ، إن بلاده وحلفاء لها مثل حزب الله، سيشنون هجوما مباشرا إذا فشلت محادثات غزة أو إذا شعرت بأن إسرائيل تماطل في المفاوضات.