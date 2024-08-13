نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قصف تل أبيب بـM90.. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء مناطق جديدة في خان يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر عاجلة لإخلاء مناطق جديدة في منطقة خان يونس.

وجاء في بيان الجيش: "نداء إلى كل السكان المتواجدين في بلوكات 45 و50 و219 و220 في بني سهيلا وحارة المحطة".

وأضاف: "على خلفية إطلاق قذائف صاروخية بشكل متواصل من قبل حماس والمنظمات الإرهابية من مناطقكم سيعمل جيش الدفاع بقوة ضد العناصر الإرهابية فورا".

وتابع: "من أجل أمنكم، انتقلوا بشكل عاجل إلى المنطقة الإنسانية".

كما قال الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء إن الصواريخ التي دكت تل أبيب اليوم انطلقت من المنطقة الانسانية في خان يونس.

وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت في وقت سابق من اليوم أنها قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز M90.

هذا واشتكت المنظمات الإنسانية في وقت سابق من صعوبة توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط نهب مركباتها والتعطيل الناجم عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع