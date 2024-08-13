نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع إسرائيلي: بلينكن يؤجل زيارته للشرق الأوسط وسط مخاوف بشأن الهجوم الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدران لموقع "واللا" الإسرائيلي بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجل رحلته إلى الشرق الأوسط المقررة الثلاثاء نظرا للغموض بشأن الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل.

ومن المتوقع أن يزور بلينكن خلال جولته كلا من قطر ومصر وإسرائيل لمناقشة الجهود الدبلوماسية لتحقيق صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس".

وفي هذا السياق وصل مستشار الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك إلى القاهرة اليوم الثلاثاء ليبحث مع المسؤولين المصريين والإسرائيليين إعادة فتح معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر.

ومن المتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى الدوحة، حسبما نقل موقع "واللا" عن مصادر مطلعة.

كما من المرتقب أن يتوجه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت لمناقشة منع التصعيد بين "حزب الله" وإسرائيل مع المسؤولين اللبنانيين، الأربعاء.

ويأتي ذلك على خلفية انتظار الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل ردا على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، يوم 31 يوليو، والتي اتهمت إيران والجهات الفلسطينية إسرائيل بالوقوف وراءها، بينما لن تتبن إسرائيل العملية رسميا