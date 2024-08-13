أوكرانيا تسيطر على 74 بلدة روسية
أعلنت أوكرانيا اليوم، أن قواتها سيطرت على 74 منطقة سكنية في كورسك بجنوب روسيا وتوغلت عبر الحدود لمسافة تتراوح بين كيلومتر وثلاثة كيلومترات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني في إفادة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الجيش سيطر على 40 كيلومترا مربعا من الأراضي الجديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
في المقابل نقلت شبكة سبوتنيك الإخبارية الروسية عن سلطات كورسك أن الوضع في المقاطعة لا يزال صعبا، لكنه تحت السيطرة ويمكن التحكم فيه.
وذكرت سبوتنيك أن القوات الأوكرانية توغلت في كورسك على عمق 12 كيلومترا، وعلى طول الجبهة حتى 40 كيلومترا.
وفي وقت سابق أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تنظيم دعم لوجستي شامل لأفراد الوحدات الروسية، التي تصد محاولات القوات الأوكرانية لاقتحام /كورسك الروسية.
وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه يتم أيضا نقل الأفراد وتسليم المعدات العسكرية والذخيرة وغيرها من العتاد اللازم للعمل القتالي.
وقالت إنه تم صد 7 هجمات وإحباط محاولات مجموعات أوكرانية متنقلة للتوغل باستخدام المدرعات في عمق الأراضي الروسية في مناطق بلدات أوبشتشي كولوديز وسناغوست وكاوتشوك وأليكسيفسكي.
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