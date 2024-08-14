نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بيان أميركي "شديد اللهجة" بعد زيارة بن غفير للمسجد الأقصى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بن غفير.. أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ترفض زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى في القدس التي تمت يوم الثلاثاء.

وأضاف بلينكن في بيان حاد: "هذه التصرفات الاستفزازية لا تفضي إلا إلى زيادة التوتر في وقت حاسم يجب أن تُوجه فيه جميع الجهود نحو المساعي الدبلوماسية القائمة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن، وتهيئة الأجواء لتحقيق استقرار إقليمي أوسع".

عاجل| بيان أميركي "شديد اللهجة" بعد زيارة بن غفير للمسجد الأقصى

وتابع: "أكد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن تصرفات الوزير بن غفير تتناقض مع السياسة الإسرائيلية، ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".

وأكمل قائلًا إن بن غفير أبدى "تجاهلًا واضحًا" للوضع القائم في هذا الموقع المقدس الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى كل من اليهود والمسلمين.

تصريحات أمريكية

وتأتي تصريحات بلينكن بعد أيام من تبني البيت الأبيض نبرة حادة للرد على تصريحات وزير آخر من اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، الذي انتقد جهود الرئيس جو بايدن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

عاجل| بيان أميركي "شديد اللهجة" بعد زيارة بن غفير للمسجد الأقصى

وفي هذا السياق، قام بن غفير مع مجموعة من المستوطنين، يوم الثلاثاء، باقتحام باحات المسجد الأقصى في القدس بمناسبة ما يُعرف بـ "ذكرى خراب الهيكل".

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المستوطنين وهم يؤدون طقوسًا وصلوات تلمودية في باحات الأقصى.