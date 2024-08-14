العالم اليوم - مسؤولان: قذائف على قاعدة أميركية في سوريا لم تصب هدفها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - قال مسؤولان أميركيان، مساء الثلاثاء، إن القذائف التي أطلقت باتجاه قاعدة جوية أميركية في حقل للغاز بمحافظة دير الزور السورية لم تصب المنشأة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني لرويترز إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران استهدفت القاعدة بست قذائف سقطت جميعها في محيط القاعدة الأميركية، مضيفا أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة رد على الهجوم بالمدفعية.

وأوضح المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القذائف لم تصب القاعدة ولم تقع إصابات. واستشهد المسؤول بتقارير أولية يمكن أن تتغير.

وذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية أميركية حلقت بكثافة في سماء ريف دير الزور عقب الهجوم.

وقالت شركة "كونوكو فيليبس" إنها على علم بتقارير عن أضرار لحقت بقاعدة للقوات الأميركية وقوات التحالف في شرق سوريا تحمل اسم كونوكو. وسحبت الشركة أصولها من سوريا أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، إن ثمانية جنود أميركيين أصيبوا في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في سوريا الأسبوع الماضي.