نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| غالانت: الدعم العسكري من الولايات المتحدة لنا أمر بالغ الأهمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعلق على موافقة البنتاغون على صفقة السلاح لإسرائيل:

أعداؤنا وأصدقاؤنا يدركون قوة علاقتنا بواشنطن وتأثيرها على الشرق الأوسط والعالم.

الدعم العسكري الذي تقدمه لنا الولايات المتحدة يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا في هذه الفترة.

عاجل| غالانت: الدعم العسكري من الولايات المتحدة لنا أمر بالغ الأهمية

غانتس يرحب بموافقة واشنطن على صفقة سلاح ضخمة لإسرائيل

رأى رئيس حزب معسكر الدولة الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الموافقة الأميركية على صفقة تسليح إسرائيل "تشكل رسالة واضحة لأولئك الذين يهددون مصالحنا المشتركة".

اقرأ ايضًا..عاجل| بيان أميركي "شديد اللهجة" بعد زيارة بن غفير للمسجد الأقصى اقرأ ايضًا.. موقع إسرائيلي: بلينكن يؤجل زيارته للشرق الأوسط وسط مخاوف بشأن الهجوم الإيراني

الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات لإسرائيل

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق الثلاثاء على بيع طائرات "إف-15" لإسرائيل مقابل أكثر من 18 مليار دولار، وعلى صفقة محتملة لبيعها صواريخ جو جو متوسطة المدى متطورة.

كما وافقت الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع مركبات تكتيكية لإسرائيل قيمتها 583 مليون دولار، كما وافقت على صفقة محتملة تتضمن قذائف مدفعية بقيمة 774.1 مليون دولار.

