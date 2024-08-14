العالم اليوم - غوغل تكشف عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي "بيكسل"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - كشفت غوغل التابعة لـ"ألفابت"، الثلاثاء، عن تشكيلة جديدة من هاتفها الذكي "بيكسل"، عززت فيها الاعتماد على أدواتها للذكاء الاصطناعي، فيما تسرع الخطى لدمج هذه التكنولوجيا الحديثة في أجهزتها.

وبكشفها عن مجموعة الأجهزة الجديدة في مقر ألفابت في ماونتنفيو بولاية كاليفورنيا، تكسر غوغل تقليدا حافظت عليه في جميع إصدارات بيكسل، هاتفها الذكي الرائد الذي طرحته للمرة الأولى في أكتوبر 2016، وهو الإعلان عنها في الخريف.

وتبكير الطرح أحدث محاولات غوغل لمواكبة المنافسين في دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها الموجهة للمستهلكين، ويأتي قبل إطلاق أبل المزمع لهاتف آيفون جديد في سبتمبر.

وكانت أبل أعلنت في يونيو أنها ستُدخل تحديثات على أجهزتها، ومنها أحدث إصدار من هواتف آيفون، تشمل "أبل إنتليجنس"، وهي مجموعة من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي داخل التطبيقات الأصلية، فضلا عن تزويدها بتطبيق (تشات جي.بي.تي)، وهو برنامج الدردشة الآلي الذي طورته (أوبن إيه.آي) المدعومة من مايكروسوفت.

ميزات خاصة في بيكسل

ومن ميزات الذكاء الاصطناعي التي أعلنت عنها غوغل الثلاثاء، واحدة يختص بها بيكسل فقط تتيح للمستخدمين البحث عن المعلومات المخزنة في لقطات الشاشة. ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد الآن أيضا سحب جيميناي، برنامج الدردشة الآلي من غوغل، فوق تطبيق آخر للإجابة على أسئلة أو إنشاء محتوى.

وقام الموظفون بالعديد من العروض التوضيحية الحية لوظائف جيميناي الجديدة، مثل ميزة المحادثة الصوتية، على الرغم من أن محاولة استخدام البرنامج للمقارنة بين صورة ملصق حفل موسيقي وتطبيق التقويم استغرقت ثلاث محاولات وجهازين لتعمل بنجاح.

ستباع النسخة الأساسية من بيكسل 9 ذات شاشة مقاس 6.3 بوصة بسعر يبدأ من 799 دولارا، وهو أغلى من الطراز السابق بمئة 100 دولار.

أمابيكسل 9 برو، الذي يأتي بميزات إضافية مثل كاميرا أفضل، وبيكسل 9 برو فولد القابل للطي فسيطرحان في سبتمبر.

وستتيح غوغل طلب الأجهزة الجديدة مسبقا الثلاثاء.