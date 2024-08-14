نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة البريطانية: أكثر من ألف موقوف على خلفية أعمال الشغب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من ألف شخص على خلفية أعمال شغب شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، وفق ما أعلنت السلطات أمس الثلاثاء.

وذكر منشور لمجلس قادة الشرطة الوطنية على منصة «إكس» أن «القوات في جميع أنحاء البلاد اعتقلت إلى الآن أكثر من ألف شخص على خلفية الاضطرابات العنيفة الأخيرة».

ووُجّهت اتهامات إلى 575 شخصا على الأقل، مع مواصلة محاكم النظر في قضايا أشخاص متّهمين بالضلوع في الاضطرابات التي شهدتها عشرات البلدات والمدن في بريطانيا ومقاطعة إيرلندا الشمالية على خلفية مقتل ثلاث فتيات في عملية طعن في 29 يوليو.