العالم اليوم - منطقة بيلغورود الحدودية الروسية تعلن حالة الطوارئ الإقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 08:22 صباحاً - أعلن حاكم منطقة بيلغورود الحدودية الروسية فياتشيسلاف غلادكوف حالة الطوارئ في أنحاء المنطقة، اليوم الأربعاء، عازيا ذلك إلى استمرار الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية.

وقال غلادكوف في مقطع فيديو نشر على تطبيق تلغرام "الوضع في منطقة بيلغورود لا يزال صعبا ومتوترا للغاية".

وأضاف أن القصف اليومي الذي تشنه القوات الأوكرانية دمر منازل وقتل وأصاب مدنيين.

وتابع قائلا "لذلك اتخذنا قرارا اعتبارا من اليوم بإعلان حالة طوارئ إقليمية في جميع أنحاء منطقة بيلغورود.. مع نداء لاحق للحكومة لإعلان حالة طوارئ اتحادية".

وكانت روسيا أعلنت، في وقت سابق، تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب على 3 مقاطعات روسية حدودية مع أوكرانيا، بينها مقاطعة بيلغورود، وذلك ابتداء من يوم 9 أغسطس.

وقالت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، يوم الجمعة الماضي، أنه تم تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك.

وأضافت اللجنة في بيان لها أن "نظام كييف قام بمحاولة غير مسبوقة لزعزعة استقرار الوضع في عدد من مناطق بلادنا".

وأشارت إلى أن الهجوم الذي شنته وحدات أوكرانية مسلحة على مقاطعة كورسك، أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مبان سكنية ومرافق مدنية أخرى.