نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتجاز مواطن أمريكي في موسكو لاعتدائه على شرطي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد فرع موسكو للجنة التحقيق الروسية في بيان له اليوم الأربعاء باحتجاز مواطن أمريكي للاشتباه في "استخدامه العنف ضد ممثلي السلطة".

وقال البيان: ""تم رفع قضية جنائية لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الجزء الأول من المادة 318 من القانون الجنائي الروسي (استخدام العنف ضد ممثل السلطات).. ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق بحق المدعى عليه وسيتم توجيه لائحة الاتهام إليه في أقرب وقت".

وحسب التحقيق، فإنه في ليلة 12 أغسطس تم إحضار مواطن أمريكي إلى قسم الشرطة على خلفية حادث إخلال بالنظام العام، حيث رفض الرجل تقديم الوثائق الثبوتية، وبعد ذلك اعتدى على أحد ضباط الشرطة.

وفي التفاصيل، نقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أمني إن الأمريكي جوزيف تاغر أثار شجارا في فندق "راديسون" برفضه تقديم وثائق حول مكان إقامته السابق. وأدى ذلك إلى اقتياده إلى مركز شرطة حيث اعتدى بالضرب على أحد الضباط