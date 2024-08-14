نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تسجيل حريق بمقرها.. القنصلية العامة الجزائرية بجنيف تصدر بيانا توضيحيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت القنصلية العامة الجزائرية بجنيف في سويسرا يوم الأربعاء بيانا حول الحريق الذي شب في مقرها.

وقالت القنصلية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي "إن الحريق الذي تناولته أمس بعض وسائل الإعلام السويسرية، قد نشب جزئيا في ملحق تابع لمقر البعثة الدائمة للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف".

وأشارت إلى أن الحريق لم يخلف إلا أضرارا مادية محدودة كما أكدت أن مصالحها تزاول نشاطاتها بصفة عادية.

وأفادت بأن القنصلية تستمر في استقبال رعاياها وخدمتهم على النحو الذي يريحهم ويستجيب لانشغالاتهم.

وقالت وسائل إعلام سويسرية يوم الثلاثاء إن حريقا شب في مطبخ بالطابق الأرضي في القنصلية العامة الجزائرية بجنيف.

وأضافت أن رجال الإطفاء أخلوا المبنى دون تسجيل أي إصابات، مشيرة إلى أنه سيتعين إجراء تحقيق لتحديد العناصر المسببة للحادث