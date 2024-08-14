نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير دفاع بوركينا فاسو يبدي إعجابه الشديد بالأسلحة الروسية في منتدى "الجيش-2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في بوركينا فاسو كاسوم كوليبالي إعجابه بالإعداد القتالي للعسكريين الروس والأسلحة الروسية المعروضة في منتدى "الجيش-2024"

وتحدث كوليبالي للصحفيين عن انطباعاته حول زيارة ميدان التدريب كجزء من منتدى الجيش 2024: "لقد أذهلنا وأعجبنا كثيرا المكان الذي نحن فيه الآن، وكيف يتم تنظيم كل شيء هنا، وحقيقة أن الخبرة القتالية الحقيقية تؤخذ في الاعتبار بالفعل، ويتم تطبيقها هنا واستخدامها لإجراء تغييرات معينة في عملية الإعداد القتالي للعسكريين.

وأضاف: "وأنا كرجل عسكري، لم أستطع إلا أن أطلق النار وجربت إطلاق النار بجميع أنواع الأسلحة المعروضة هناك تقريبا. كل شيء سار على ما يرام، لقد أعجبني كل شيء حقا".

وأكد أن أهم شيء في مثل هذه الأحداث هو أن تتمكن من رؤية تجربة قتالية حقيقية.

وأضاف: "إنه لشرف عظيم لنا أن نحضر هذا الحدث، وأود أيضا أن أعرب عن امتناني لقادة بلدينا، وبفضلهم حصلنا على هذا المستوى من التعاون