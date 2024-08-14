العالم اليوم - حماس وفصائل فلسطينية: "اليوم التالي للحرب" شأن وطني خالص

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 11:18 مساءً - أكدت حماس وفصائل فلسطينية، الأربعاء، أن اليوم التالي للحرب الدائرة مع إسرائيل هو "شأن وطني خالص"، مشددة على أن "كل المحاولات لخلق إرادات بديلة ستتحطم".

وأصدرت حركة حماس بيانا مشتركا مع فصائل فلسطينية، عقب عقد اجتماع وصفته بـ"المهم"، جاء فيه: ما نزال قادرين على توجيه ضربات للاحتلال ردا على عدوانه.

نؤكد على ضرورة بحث آليات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الأوراق المقدمة من الوسطاء والتي تحقق وقف الحرب وانسحاب الاحتلال وكسر الحصار وفتح المعابر وإعادة الإعمار وتحقيق صفقة تبادل أسرى. ما يسمى باليوم التالي للحرب هو شأن وطني فلسطيني خالص، وكل محاولات الاحتلال والإدارة الأميركية وحلفائهم خلق إرادات بديلة قد تحطمت بصمود الشعب وبسالة المقاومة.

أي محاولات من أي جهة تسعى لأن تكون أداة طيعة في يد الاحتلال وبديلا عن إرادة الشعب الفلسطيني ستعامل معاملة "العدو الصهيوني".

نؤكد ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية؛ بحيث تضم المكونات الوطنية كافة؛ لتكون قادرة على تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بالحرية والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

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