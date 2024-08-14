نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: على مادورو الاعتراف بفوز منافسه زعيم المعارضة في الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أنه يجب على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن يعترف بفوز مرشح المعارضة اليميني إدموندو غونزاليس أوروتيا في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير: "من الواضح تماما بالنسبة لأغلبية الشعب الفنزويلي والولايات المتحدة وعدد متزايد من البلدان أن المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي لم يقدم بيانات كاملة حول عدد الأصوات لأنها كانت ستُظهر فوز إدموندو غونزاليس أوروتيا".

وأضافت: "يجب على مادورو الاعتراف بذلك والدخول في حوار بناء وشامل بحسن نية مع المعارضة لاستعادة المعايير الديمقراطية سلميا، وفقا للقانون الانتخابي الفنزويلي ورغبات الشعب".

وكانت السلطات الفنزويلية قد أعلنت عن فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة، ما أثار موجة من الاحتجاجات في البلاد أدت إلى مقتل 24 شخصا، وفق منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

ومن جهته، أعلن مادورو مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني وتوقيف أكثر من 2200 في أعمال الشغب التي اجتاحت البلاد في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية مؤخرا