أمريكا توافق على بيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار

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أحمد جودة - القاهرة - وسط محاولات ووساطة مصرية قطرية أمريكية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، توافق الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل، ويقول البنتاغون حيال ذلك إنه "ملتزم بأمن إسرائيل".

وقال البنتاغون في بيان، وفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن وافق على بيع طائرات إف-15 ومعدات بقيمة 19 مليار دولار تقريبًا، إلى جانب خراطيش دبابات بقيمة 774 مليون دولار، وخراطيش هاون متفجرة بقيمة تزيد عن 60 مليون دولار، ومركبات عسكرية بقيمة 583 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يستغرق إنتاج طائرات إف-15 المقاتلة من إنتاج شركة بوينج سنوات، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2029. ومن المقرر أن تبدأ المعدات الأخرى في التسليم في عام 2026، وفقًا للبنتاغون.

أبلغ مسؤولون أمريكيون رويترز في يونيون أن الولايات المتحدة، أكبر حليف ومورد للأسلحة لإسرائيل، أرسلت إلى إسرائيل أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير تزن 2000 رطل وآلاف صواريخ هيلفاير منذ بدء حرب غزة في أكتوبر.

وتأتي الموافقة في الوقت الذي يسارع فيه الدبلوماسيون الغربيون إلى منع اندلاع حرب كبيرة في الشرق الأوسط، بعد أن ألقت إيران وحلفاؤها اللوم على إسرائيل في مقتل إسماعيل هنية في طهران الشهر الماضي.

كما تحدى إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، القواعد القديمة وقاد مئات الإسرائيليين في غناء الترانيم اليهودية وأداء الطقوس الدينية في المجمع المرتفع في البلدة القديمة في القدس. وقال مكتب بنيامين نتنياهو إن زيارة بن جفير "انحرفت عن الوضع الراهن" وأن سياسة إسرائيل بشأن الحرم القدسي ظلت دون تغيير.