العالم اليوم - بلينكن يحث البرهان على المشاركة في محادثات السلام

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 05:26 صباحاً - قالت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت مبكر من الخميس، إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وأضاف بيان للخارجية الأميركية أن بلينكن "أكد على الحاجة إلى المشاركة في محادثات السلام الجارية في سويسرا لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وتابع: "كما أكد أن المجتمع الدولي اجتمع لدعم هذه المفاوضات التي استضافتها سويسرا والمملكة العربية السعودية للوصول إلى الامتثال لإعلان جدة ووقف الأعمال العدائية والوصول الإنساني وإنشاء آلية لمراقبة التنفيذ".

وأوضح الوزير أن "هذه الأهداف تعكس الالتزامات الواردة في إعلان جدة وأن هدف المحادثات هو تحقيق تنفيذه الكامل".

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب وضمان وصول المساعدات الإنسانية لملايين السودانيين الذين يعانون.

وبدأت في جنيف، الأربعاء، المباحثات الهادفة لوقف القتال بالسودان، إلا أن غياب الجيش أضعف كثيرا من فرص التوصل لحل لهذه الأزمة.

وذكر الجيش أن غيابه عن المحادثات سببه عدم تنفيذ الالتزامات السابقة بسحب المقاتلين من المناطق المدنية وتسهيل توصيل المساعدات.

يأتي ذلك فيما يقول مسؤولون من الأمم المتحدة إن السودان وصل إلى "نقطة الانهيار"، محذرين من وقوع عشرات الآلاف من الوفيات بسبب الجوع والمرض والفيضانات والعنف في الأشهر المقبلة.