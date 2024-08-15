العالم اليوم - قتيلان جراء اصطدام طائرتين عسكريتين فرنسيتين في الجو

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 07:21 صباحاً - قال مسؤولون فرنسيون إن طائرتين عسكريتين فرنسيتين اصطدمتا في الجو فوق منطقة في شرق البلاد يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الجيش ولم ينج إلا واحدا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على إكس، إن القتيلين في حادث اصطدام طائرتين من طراز "رافال" هما سيباستيان مابير وماتيس لوران.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن أحدهما كان طيارا تحت التمرين والآخر طيارا.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في حسابه على منصة إكس، إن الطيار المتبقي نجا.

وأفادت السلطات الفرنسية بأنه كان هناك طيار في إحدى الطائرتين وطياران في الثانية، مشيرة إلى أن الطيار الذي كان بمفرده في إحدى الطائرتين عثر عليه سالما.

وكان تمركز الطائرتين في منشأة سان ديزييه العسكرية بشمال شرق فرنسا.