العالم اليوم - 167 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وإفريقيا في 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 167 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وإفريقيا في 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 10:25 صباحاً - سجلت تجارة الصين مع إفريقيا نموا مطردا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفقا لبيانات رسمية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن بيانات صادرة عن الهيئة العامة للجمارك في الصين أظهرت أن التجارة بين الصين وإفريقيا ارتفعت بواقع 5.5 بالمئة على أساس سنوي لتسجل 1.19 تريليون يوان (حوالي 166.6 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

وأظهرت البيانات أيضا أن الصين ظلت أكبر شريك تجاري بالنسبة لإفريقيا لمدة 15 عاما متتالية.

ووصلت التجارة بين الصين وإفريقيا إلى مستوى قياسي بلغ 282.1 مليار دولار في 2023، في زيادة بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يظهر زخما قويا.

وفي 2023، زادت صادرات الصين من سيارات الطاقة الجديدة وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية إلى إفريقيا بنسب 291 بالمئة، و109 بالمئة، و57 بالمئة على أساس سنوي، على التوالي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين من المكسرات والخضروات والزهور والفواكه الإفريقية بنسب 130 بالمئة، و32 بالمئة، و14 بالمئة، و7 بالمئة، على التوالي، مقارنة بعام 2022.