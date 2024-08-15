نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيم والز وكامالا هاريس يوافقان على مناظرة مع جيه دي فانس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الساحة السياسية الأمريكية لمزيد من النقاشات الساخنة مع إعلان تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، عن قبوله المشاركة في مناظرة مع جيه دي فانس، المرشح الجمهوري ونائب الرئيس السابق دونالد ترامب.

يأتي هذا التطور بعد دعوة من قناة «سي بي إس نيوز» للمرشحين للمشاركة في مناظرة في مدينة نيويورك.

تفاصيل المناظرة

موعد المناظرة: تيم والز، حاكم ولاية مينيسوتا، أعلن عبر تويتر عن استعداده للمناظرة في الأول من أكتوبر، وذلك ردًا على دعوة قناة «سي بي إس» لكل من مرشحي نائب الرئيس.

رد جيه دي فانس: عبر فانس، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، عن استعداده للمشاركة في المناظرة مع والز، مما يُنذر بجولات نقاش مثيرة.

المناظرات الرئاسية الأخرى

مناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب: قناة «ABC» الأمريكية أعلنت أيضًا عن مناظرة تلفزيونية بين كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ودونالد ترامب، المرشح الجمهوري. المناظرة مُقررة ليوم 10 سبتمبر المقبل.

تصريحات هاريس وترامب: كامالا هاريس أعربت عن تطلعها للمناظرة مع ترامب، فيما أعلن الأخير استعداده لمناقشة هاريس ثلاث مرات في سبتمبر على شبكات «ABC»، و«Fox News»، و«NBC».