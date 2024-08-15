نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان بشأن اجتماعات جنيف لبحث وقف إطلاق النار في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتابع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بكل اهتمام الجهود والمبادرات الجارية لوقف الحرب الدائرة في السودان وآخرها استئناف مباحثات جدة لوقف إطلاق النار في جنيف يوم ١٤ الجاري، وذلك في إطار التكليف الصادر لها من مجلس الجامعة علي مختلف المستويات.

وتعتبر الأمانة العامة أن دعوتها - التي لم تصل حتي الآن - للمشاركة في الجهد المطلق في جنيف هي بمثابة تطبيق لقرار مجلس الأمن رقم 2736 بتاريخ 13 يونيو 2024، والذي أكدت فقرته العاملة الثامنة على " التواصل المنسق مع الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية الأخرى للمساعدة في النهوض بالسلام في السودان"، وبما يعكس الأولوية الكبيرة التي توليها الجامعة لقضايا السلام والأمن في السودان باعتباره دولة عربية هامة وجسر للتواصل العربي الافريقي.

وتؤكد الأمانة العامة للجامعة العربية مجددًا على تمسكها بثوابت الموقف العربي إزاء ما يجري في السودان وبضرورة تناغم التحركات العربية والأفريقية والدولية تحقيقًا للسلام في السودان في إطار من الاحترام الكامل لأمنه وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية وفي طليعتها القوات المسلحة السودانية، والتنفيذ الكامل لإعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023.