العالم اليوم - نتنياهو ينفي تقريرا بأنه تحدث مع ترامب بشأن مفاوضات غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 01:21 مساءً - نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ما ورد في تقرير بأنه تحدث أمس مع مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بشأن المحادثات حول مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو "على عكس التقارير الإعلامية، لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس السابق دونالد ترامب".

ونشر موقع أكسيوس التقرير الذي نقل النبأ عن مصدرين أميركيين.

وذكر الموقع أن أحد المصدرين قال إن اتصالا هاتفيا أجراه ترامب كان الهدف منه تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه أكد أنه لا يعلم ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس الأميركي السابق لنتنياهو بالفعل.

ولم ترد حملة ترامب بعد على طلب للتعليق.

ومن المقرر أن تعقد مصر والولايات المتحدة وقطر جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة اليوم الخميس.