نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم التقدم الأوكراني في كورسك.. روسيا تتقدم في دونيتسك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة قريبة من أحد المحاور الرئيسية في شرق أوكرانيا، وأن القوات الأوكرانية خسرت قرابة 1120 عسكريا في معارك بإقليم دونباس.

وقالت الوزارة إن القوات الروسية سيطرت على بلدة إيفانوفكا في دونيتسك، مضيفة أنه "تم صد 7 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 53 للقوات الأوكرانية واللواء الخامس عشر من الحرس الوطني".

وتقع بلدة إيفانيفكا على مسافة 15 كيلومترا فقط من بوكروفسك، التي تعتبر مركزا لوجستيا مهما في شرق أوكرانيا.

ولطالما كانت بوكروفسك هدفا للقوات الروسية، كما أنها تقع عند تقاطع طريق رئيسي يزوّد القوات الأوكرانية والمدن عبر الجبهة الشرقية بالإمدادات.

وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 470 عسكريا" ومركبة مشاة قتالية أميركية من طراز برادلي، ومركبة قتال مدرعة أميركية الصنع من طراز ماكس برو ومدفعين.

وأضاف البيان أن وحدات من مجموعة قوات الغرب "سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق نيفسكوي، وتشيرفونايا ديبروفا، وماكيفكا وستيلماخوفكا" في مقاطعة لوغانسك.

وبحسب البيان فإن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 470 فردًا عسكريًا، و3 ناقلات جند مدرعة أميركية الصنع من طراز إم113 وعدد من المدافع الميدانية".

وتابع: "قامت وحدات مجموعة القوات الجنوب بتحسين الوضع التكتيكي، وفقد العدو ما يصل إلى 650 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و5 سيارات، وتم تدمير مستودع الذخيرة".

وعلى جبهات القتال الأخرى في دونيتسك، بدأت القوات الروسية باقتحام مدينة تورسك من جهة الشرق، كما بدأت باقتحام غروديفكا.

ومؤخرا، سيطرت القوات الروسية على بلدة نيموفيفكا واقتحمت مدينة نيويورك، جنوبي تورسك، واقتحمت بلدة زيلانا الواقعة إلى الغرب من مدينة دونيتسك عاصمة المقاطعة.

يأتي هذا فيما تواصل القوات الأوكرانية التقدم في مقاطعة كورسك، والزج بمزيد من الجنود، في حين تواصل روسيا إخلاء المناطق القريبة من القتال والمعارك إلى مناطق داخلية.

وأشارت تقارير إلى أن أوكرانيا زجت بما يصل إلى 12 ألف جندي أوكراني في الهجوم على كورسك، حيث تتوسع تلك القوات في المقاطعة الحدودية مع أوكرانيا.