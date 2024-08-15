نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة حمدان: التواصل مع السنوار ليس صعبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الخميس، صعوبة التواصل مع رئيس الحركة يحيى السنوار.

وقال حمدان إنه "بحكم طبيعة المعركة والعدوان الإسرائيلي هناك بعض الصعوبات ولكن التواصل دائم مع السنوار ويحقق المصالح المرجوة وإدارة الحركة تتم على نحو جيد".

وأضاف: "قيادة حماس تتابع مع السنوار عملية استكمال ترتيبات العمل القيادي والأمور تسير بطريقة سلسة وربما تأخذ بعض الوقت للضرورات الأمنية".

ويأتي ذلك وسط تقارير تحدثت عن إجراءات أمنية مكثفة يتبعها السنوار في مراسلاته وتواصله مع قادة الحركة بالاعتماد على قلة مختارة من الوسطاء الموثوقين.

كما نفى حمدان أن يكون قائد الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، قد قتل في قصف إسرائيل في غزة، رغم التأكيدات الإسرائيلية.

وقال حمدان إن قائد كتائب القسام محمد ضيف، على قيد الحياة، وفقا لما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس".

واتهم حمدان إسرائيل بتكثيف هجماتها على قادة حماس بعد أن وافقت الحركة من حيث المبدأ على الاقتراح الأخير لوقف إطلاق النار.

وقالت إسرائيل إنها اغتالت محمد ضيف بهجوم استهدف مخيم الهول في منطقة المواصي في خان يونس في قطاع غزة قبل أكثر من أسبوعين.