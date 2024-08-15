نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عدد القتلى والجرحى في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن عدد القتلى والجرحى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر.

وأفادت الوزارة بمقتل 40005 فلسطينيين وإصابة 92401 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدًا و107 إصابات "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونوهت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم..

وفي الضفة الغربية، أفادت تقارير طبية بمقتل شخصين وإصابة 4، فجر الخميس، جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية في مخيم بلاطة، شرقي نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن شابين قتلا وأصيب 4 آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

كما أصيب 4 شبان آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات لدى اقحامها اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

وتستضيف قطر الخميس، جولة جديدة من المفاوضات تعد حاسمة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وتجري الجولة بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل وتغيب عنها حركة حماس، التي أعلنت في تصريحات لسكاي نيوز عربية، أنها لن تعيد التفاوض حول ما تم الاتفاق عليه سابقا، متهمة نتنياهو بالمراوغة.

وأفادت مصادر بأن حماس أبلغت الوسطاء باستعدادها للقائهم بعد محادثات اليوم إذا كانت هناك تطورات أو رد جدي من إسرائيل.