العالم اليوم - اندلاع حرائق في إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ من لبنان

انتم الان تتابعون خبر اندلاع حرائق في إسرائيل نتيجة سقوط صواريخ من لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 04:22 مساءً - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، اندلاع حرائق إثر سقوط صواريخ قادمة من لبنان على عدد من البلدات الشمالية.

وقالت هيئة البث إن صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في فضاءات مفتوحة بين قريتي شمير وشالد شمال إسرائيل ما تسبب في اندلاع حرائق في الأحراج.

كما رصدت إسرائيل سقوط وابل من الصواريخ على إصبع الجليل قرب الحدود الشمالية دون وقوع خسائر حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

ودوت صفارات الإنذار في عدد من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية الشمالية القريبة من الحدود اللبنانية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق نحو 25 صاروخاً من لبنان على منطقة كريات شمونة وإصبع الجليل؛ مشيرة إلى أنه تم بنجاح اعتراض طائرة مسيرة تم إطلاقها شمال هضبة الجولان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم كذلك تحديد حوالي 5 قذائف عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة شامير، وتم إطلاق صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

كان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أكد، اليوم الخميس، أن قرار الرد على إسرائيل اتخذ وأنه سيحدث.

ووصف نعيم قاسم زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين إلى لبنان بأنها "استعراضية"، مضيفا أنه "لا توجد مقترحات أميركية محددة".

وقال نائب الأمين العام لحزب الله إن "الولايات المتحدة تريد أن تظهر أنها تتحرك لكن في الفراغ من دون مشروع حتى الآن".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قالت في وقت سابق الخميس إن "إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله اللبناني مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر".

وأضافت: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين ولكنه لم يحدد أهدافه بعد".

يشار إلى أن غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله، وبعد يوم تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء وجوده في طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني.