نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي قادم من لبنان، ورصد إطلاق 25 صاروخا تم اعتراض بعضها والأخرى سقطت في مناطق مفتوحة.

وقال الجيش في بيان: "متابعة للانذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 14:10 في منطقة الجولان، تم اعتراض هدف جوي مشبوه اخترق من لبنان، دون وقوع إصابات"، مبينا أنه "تم رصد إطلاق نحو خمس قذائف اخترقت وسقطت في مناطق مفتوحة بالقرب من كيبوتس شمير، وتم تفعيل الإنذار في المناطق المفتوحة وفقًا للسياسة، لم تقع إصابات".

وأضاف: "متابعة للإنذارات التي تم تفعيلها في تمام الساعة 14:29 في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد إطلاق نحو 20 قذيفة صاروخية اخترقت من لبنان حيث تم اعتراض معظمها، بينما سقطت الباقية معظمها في مناطق مفتوحة. لم تقع إصابات