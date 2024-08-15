العالم اليوم - غانتس لنتنياهو: كن شجاعا لمرة وتوقف عن العبث بمصير إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 06:24 مساءً - وجه زعيم حركة معسكر الدولة في إسرائيل، بيني غانتس، الخميس، انتقادات لاذعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو متهما إياه بالعبث بمصير البلاد.

وقال غانتس لنتنياهو بحسب ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "حان الوقت لكي تتوقف عن العبث بمصير الحكومة".

وأضاف غانتس في حديثه لنتنياهو: "يجب أن تتعامل فقط مع مصير البلاد، لمرة واحدة كن شجاعا".

ونقل موقع واللا الإسرائيلي عن غانتس قوله أيضا: "الأسرى الإسرائيليون لم يعد لديهم مزيد من الوقت".

وكان غانتس قد انسحب في يونيو الماضي من مجلس الحرب الإسرائيلي بعد أن وجه اتهامات لنتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.

غانتس كان قد أمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لتغيير سياساته ووضع إستراتيجية واضحة لمرحلة الحرب وما بعدها وإلا فأنه سيستقيل من مجلس الحرب.

وقال غانتس إن الحرب ستستمر لسنوات وأنه لا يضمن انتصارا سهلا وسريعا، مضيفا أن الانتصار الحقيقي يتمثل بإعادة المخطوفين وأن النصر العسكري ليس كافيا، ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا.

ودعا غانتس لانتخابات جديدة وطالب بفتح تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر.