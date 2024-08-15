روسيا تدعم الجيش بعربات برمائية جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الجيش الروسي سيحصل على عربات برمائية جديدة.

وعلى هامش فعاليات منتدى "الجيش-2024" قال المدير العام للشركة الروسية المصنعة مركبات Plastun، إيريك ساغيمبايف: "قبل نهاية العام الجاري سيتم تزويد الجيش الروسي بما يصل إلى 40 عربة برمائية تكتيكية من إنتاج شركتنا، هذه العربة يمكنها نقل 10 أشخاص أو طن من الحمولة".

وأضاف: "شركتنا قادرة على تجميع نحو 20 مركبة شهريا، وبحلول ربيع 2025 ستكون قادرة على زيادة الإنتاجية إلى 40 أو 50 مركبة شهريا إذا دعت الحاجة".

وPlastun هي عربة برمائية مجنزرة يبلغ وزنها 3.8 طن تقريبا، وطولها 4.7 م، وعرضها 2.5 م، وارتفاعها 2.15 م، ويمكنها اجتياز المناطق الوعرة والطفو على الماء، وتصل سرعتها القصوى على الأرض إلى 100 كم/ساعة.

ويمكن استخدام هذه المركبة لنقل الجنود والمعدات العسكرية أو استعمالها في عمليات الإنقاذ والاستطلاع والبحث، وجهّزت بمحركات بنزين بقوة 106 أحصنة، وناقل حركة يدوي بخمس سرعات