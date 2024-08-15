السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القردة خارج أفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 أغسطس 2024 07:28 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن السويد ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدرى القرود خارج أفريقيا.

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشى جدرى القرود كحالة طوارئ صحية تثير قلقًا دولياً، تقدم أهم طرق علاج جدرى القرود، موضحة، أن الهدف من علاج جدرى القرود mpox هو العناية بالطفح الجلدي وإدارة الألم ومنع المضاعفات، تعتبر الرعاية المبكرة والداعمة مهمة للمساعدة في إدارة الأعراض وتجنب المزيد من المشاكل.

يمكن أن يساعد الحصول على لقاح جدرى القرود MPOX في منع الإصابة بالعدوى، يجب إعطاء اللقاح في غضون 4 أيام من الاتصال بشخص مصاب أو في غضون 14 يومًا إذا لم تظهر أى أعراض.

يُنصح الأشخاص المعرضون لخطر كبير بالحصول على التطعيم للوقاية من الإصابة، وخاصة أثناء تفشي المرض ويشمل:

العاملون الصحيون المعرضون لخطر التعرض، يجب رعاية الأشخاص المصابين بمرض جدرى القرود بعيدًا عن الأشخاص الآخرين.