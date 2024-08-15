العالم اليوم - توقع إسرائيلي جديد لموعد "هجوم حزب الله"

انتم الان تتابعون خبر توقع إسرائيلي جديد لموعد "هجوم حزب الله" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 أغسطس 2024 09:24 مساءً - كشفت مصادر إسرائيلية، الخميس، أن تل أبيب تتوقع شن حزب الله هجوما عليها في نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت المصادر إنه بنهاية الأسبوع "ستكون إسرائيل في أقصى حالات الاستعداد لرد من حزب الله".

وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق إن "إسرائيل تقدّر الآن أن حزب الله مصمم على الرد على اغتيال القيادي فؤاد شكر على عكس إيران التي ما تزال مترددة"، في الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وأضافت: "حزب الله قد يشن هجوما على إسرائيل بعد انتهاء زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ولكنه لم يحدد أهدافه بعد".

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في طهران، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.

وسبق لمصادر وتقارير إسرائيلية أن قالت يوم 11 أغسطس إن التقديرات "ترجّح أن ينفّذ حزب الله هجومه خلال الساعات الـ24 المقبلة"، أي يوم 12 أغسطس، لكن ذلك لم يحدث.