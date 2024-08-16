الدفاعات الروسية تسقط 5 مسيرات وتدمر زورقين مسيريين في البحر الأسود

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أحمد جودة - القاهرة - أسقطت الدفاعات الروسية 5 مسيرات ودمرت زورقين مسيرين في البحر الأسود أطلقتها قوات كييف الليلة الماضية.

وجائ في بيان الوزارة: "أسقطت الدفاعات الروسية 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود، ودمرت زورقين مسيرين استهدفا شبه جزيرة القرم".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا