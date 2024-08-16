العالم اليوم - عمليات قرصنة العملات المشفرة تتضاعف إلى 1.6 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - ارتفعت قيمة عمليات قرصنة العملات المشفرة بنحو الضعف تقريبا لتصل إلى 1.6 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول المشفرة، وفقًا لشركة "تشيناليسيس" المتخصصة في مجال بيانات تقنية البلوك تشين.

في حين قفزت قيمة الأموال المسروقة، رغم أن عدد عمليات الاختراق زاد بشكل طفيف فقط إلى 149 حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 145 في الفترة المقابلة من عام 2023، وفقًا لتقرير "تشيناليسيس".

قال إريك جاردين، رئيس أبحاث جرائم الإنترنت في تشايناليسيس، في رد مكتوب لبلومبرغ نيوز، اطلعت عليه دوت الخليج: "لقد ارتفعت أسعار العديد من الأصول المشفرة بشكل كبير في عام 2024، ومن المحتمل أن يكون جزء كبير من زيادة قيمة الأموال المسروقة يرجع إلى هذا الارتفاع في السعر".

وارتفع سعر البتكوين إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 74 ألف دولار في مارس بعد إطلاق مجموعة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للبتكوين الفوري في الولايات المتحدة في يناير. وقد أدت فترة التقلبات الأخيرة إلى محو بعض هذه المكاسب، لكن العملة المشفرة الأساسية لا تزال مرتفعة بنسبة 38 بالمئة هذا العام، وفقًا لبيانات بلومبرغ.

ورجحت تشايناليسيس أن البتكوين استحوذت على 40 بالمئة من عائدات سرقات العملات المشفرة هذا العام.

تم سرقة رقم قياسي بلغ 3.7 مليار دولار من العملات المشفرة عام 2022 حيث استغل القراصنة ضعف مستويات الأمان. وانخفض هذا الرقم إلى 1.7 مليار دولار في عام 2023 مع تعزيز مؤسسات التمويل اللامركزي للإجراءات الأمنية وعدم تعافي أسعار الرمود بشكل كامل من الركود.

عانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام العديد من الهجمات الأكثر إثارة للانتباه. ففي الأشهر القليلة الماضية وحدها، فقدت الشركة اليابانية DMM Bitcoin "دي إم إم بيتكوين" 301 مليون دولار فيما وصِف بأنه "تسريب غير مصرح به"، في حين تم سحب 235 مليون دولار من منصة "وازير إكس" الهندية. وتدير الشركتان منصتي تداول للعملات المشفرة في أسواقهما المحلية.

"يبدو أن لصوص العملات المشفرة يعودون إلى العادات القديمة ويستهدفون البورصات المركزية مرة أخرى بعد أربع سنوات من التركيز على نظرائهم اللامركزية، والتي لا تتداول عادةً بعملة البتكوين"، وفقًا لتقرير تشيناليسيس.

وقالت تشيناليسيس في التقرير إن جماعات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية، والتي تم ربطها ببعض أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة، تستخدم تكتيكات هندسية اجتماعية متطورة بشكل متزايد لاختراق منصات الأصول المشفرة، وقد ربطت سلطات إنفاذ القانون الأميركية سابقًا كوريا الشمالية بسرقات واسعة النطاق للعملات المشفرة.