العالم اليوم - وفاة 3 أطفال.. سيول ليبيا تعيد "دانيال" إلى الذاكرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 09:24 صباحاً - عادت إلى ذاكرة الليبيين خلال الأيام الماضية مشاهد الإعصار "دانيال"، حيث اجتاحت السيول عدة مدن في الجنوب الليبي وغمرت أحياء بأكملها.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، الجمعة، وفاة 3 أطفال في تهالة جراء السيول، في حين تستمر الجهود لإنقاذ باقي العالقين.

ووجه وزير الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عصام أبوزريبة، مدراء أمن سبها والشاطئ وأباري، وفروع الدعم المركزي في المنطقة الجنوبية، بإرسال آليات الدفع الرباعي، إلى مدينة غات وتحديدا منطقة تهالة، لتقديم الدعم.

وقال عميد بلدية تهالة أحمد كليكلي إن مياه الأمطار غمرت الأحياء بالكامل، مؤكدا الحاجة لأغطية وخيام في أقرب وقت ممكن.

وفي 10 سبتمبر الفائت، اجتاح إعصار دانيال عدة مناطق شرق ليبيا، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين إلى جانب أضرار مادية كبيرة.