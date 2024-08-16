العالم اليوم - السيارات الكهربائية الصينية تخسر مكانتها في الاتحاد الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر السيارات الكهربائية الصينية تخسر مكانتها في الاتحاد الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 12:24 مساءً - أدت التعريفات الجديدة التي فرضتها الاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ تدفق السيارات الكهربائية الصينية الصنع في يوليو إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار تحرك الكتلة لحماية شركات صناعة السيارات المحلية من المنافسة الصينية بسبب الأسعار المنخفضة.

انخفض عدد السيارات الكهربائية الجديدة التي سجلتها شركات صناعة السيارات الصينية مثل BYD و MG التابعة لشركة SAIC موتور في الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بنسبة 45 بالمئة، مقارنة بشهر يونيو، وفقًا لبحث أجرته شركة Dataforce، التي جمعت النتائج من 16 دولة عضو قدمت أرقام يوليو حتى الآن.

قد يكون الانخفاض مبالغًا فيه بسبب سعي شركات صناعة السيارات الصينية إلى تسليم السيارات الكهربائية للوكلاء قبل بدء تطبيق الرسوم الإضافية في 5 يوليو.

قال ماتياس شميت، محلل السيارات المستقل المقيم بالقرب من هامبورغ: "لقد شهدنا دفعة قوية من الشركات المصنعة الصينية لتصفية المخزون في يونيو، مما أدى على الأرجح إلى استنزاف المخزون".

تهدف التعريفات الجمركية المؤقتة، التي رفعت رسوم الاستيراد إلى ما يصل إلى 48 بالمئة، إلى حماية صناعة أوروبية مهمة من المنافسين الصينيين الذين يتمتعون بمزايا هيكلية في مجالات رئيسية مثل تكنولوجيا البطاريات التي استفادت من الدعم الحكومي. ولا تزال التوترات السياسية مرتفعة، حيث تهدد بكين بالرد وسط محادثات لحل المسألة.

بشكل عام، لم تكن العلامات التجارية الصينية بعيدة عن المسار بشكل كبير مع انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 36 بالمئة في 16 دولة تتبعها Dataforce. كما تستورد BMW وStellantis وتسلا أيضًا أجزاء من السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين والتي تخضع للتعريفات الجمركية الإضافية التي فرضها الاتحاد الأوروبي.

وقال شميت إن الارتفاع في يونيو كان أقل وضوحًا بالنسبة للشركات الغربية التي كانت أكثر حذراً في إدارة مخزوناتها.

لا يوجد الكثير في أرقام يوليو ما يشير إلى أن العلامات التجارية الصينية خففت من طموحاتها للتوسع في أوروبا، ثالث أكبر سوق إقليمية للسيارات في العالم بعد آسيا والولايات المتحدة.

من انطلاقة متواضعة في عام 2019، نمت MG وBYD وغيرها بشكل مطرد - حيث بلغت حصتها في سوق السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي 8.5 بالمئة في يوليو، وفقًا لأرقام Dataforce، بزيادة عن 7.4 بالمئة قبل عام.

وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية لا تزال جزءًا صغيرًا من السوق الأوروبية بأكملها، إلا أنها من المقرر أن تهيمن على المدى الطويل مع التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالاحتراق الكامل.

باعت شركة BYD عددًا أكبر بثلاث مرات من السيارات الكهربائية في 16 سوقًا في يوليو مقارنة بالعام السابق. سجلت شركة MG، وهي جزء من شركة SAIC المملوكة للدولة الصينية، انخفاضًا بنسبة 20 بالمئة في يوليو مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت مبيعات Polestar بنسبة 42 بالمئة.

وتواصل BYD، العلامة التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات في الصين، توسعها في أوروبا. وقد أسهم رعايتها لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في عرض الشركة أمام 5 مليار مشاهد تلفزيوني.

حتى الآن، لم تتغير استراتيجية تسعير BYD في أوروبا بعد فرض التعريفات الجمركية. وقد وسعت الشركة نشاطها إلى بولندا في 6 أغسطس، مما يشير إلى استعدادها لتحمل الرسوم الجمركية الأعلى مع بناء مصنع جديد في هنغاريا.

جاءت التعريفات الجمركية الجديدة بعد تحقيق أجرته الاتحاد الأوروبي وجد أن بكين تدعم صناعة السيارات الكهربائية لديها إلى حد يسبب ضرراً اقتصادياً لصانعي السيارات في الاتحاد الأوروبي. وتخضع MG لرسوم إضافية بنسبة 37.6 بالمئة فوق المعدل الحالي البالغ 10 بالمئة، بينما ستدفع جيلي أوتوموبيل هولدينجز المملوكة لشركة فولفو و بي واي دي 19.9 بالمئة و17.4 بالمئة أعلى من السابق على التوالي. وستصبح هذه الضرائب دائمة في نوفمبر، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين بروكسل وبكين.

وتزامن النقاش حول التعريفات الجمركية مع تباطؤ في نمو السيارات الكهربائية عالمياً، مما وضع ضغوطاً على الشركات المصنعة في جميع المناطق. ويسعى صناع السياسة في الاتحاد الأوروبي لتحقيق التوازن بين حماية الوظائف وهدف التخلص التدريجي من السيارات الجديدة التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035.

تشمل أرقام Dataforce لشهر يوليو أكبر أسواق الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وستكون نتائج جميع الدول الـ 27 متاحة في وقت لاحق من هذا الشهر.

في ألمانيا، شكلت العلامات التجارية الصينية 8 بالمئة من تسجيلات السيارات في يوليو، بانخفاض من 13 بالمئة في يونيو، وفقًا لـ Dataforce.

وفي فرنسا، انخفضت النسبة إلى 5 بالمئة من 8 بالمئة. وفي المملكة المتحدة، التي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، حققت العلامات التجارية الصينية تقدما في الأسواق.

وقد قامت شركات تصنيع أوروبية، بما في ذلك فولكس واجن وستيلانتيس، بإبرام شراكات في مجال السيارات الكهربائية مع نظرائها الصينيين للمساعدة في خفض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية. كما أن شركات صناعة السيارات الصينية تعجل بخططها لتجميع السيارات الكهربائية في أوروبا.

وقال شميت إن BYD قادرة على تحمل التعريفات الجمركية والانتقال بشكل حاسم إلى أوروبا.

وأضاف شميت: "الأمر يتعلق بالمثابرة. يجب أن يطرقوا الباب في أوروبا إذا أرادوا أن ينجحوا هناك".